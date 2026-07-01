Ufficiale Palestra è del Chelsea, arriva l'annuncio: "Qui talento e grandi campioni"

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È ufficiale il trasferimento di Marco Palestra al Chelsea. Il club londinese ha annunciato l’ingaggio del giovane giocatore di proprietà dell'Atalanta, che si unisce alla rosa dei Blues in vista della nuova stagione. Un’operazione che conferma la volontà della società inglese di puntare su talenti di prospettiva per rinforzare ulteriormente la squadra.

Palestra: “Sono molto emozionato di iniziare questa nuova avventura”

Marco Palestra ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’approdo in Inghilterra: “Sono molto emozionato di iniziare. Ho sentito l’energia dal primo giorno in cui il Chelsea mi ha voluto, non vedo l’ora di cominciare e di conoscere tifosi, compagni e allenatore”. Il giocatore ha poi sottolineato la qualità del gruppo a disposizione, definendo la squadra “molto forte e ricca di talento”.

Il nuovo acquisto ha inoltre raccontato le prime sensazioni avute con lo staff tecnico guidato da Xabi Alonso: “Mi ha parlato di come vuole che giochiamo, ed è tutto molto entusiasmante”.