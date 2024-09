Prima pagina Il Roma: "Il Napoli è on fire, travolto il Palermo"

"Il Napoli è on fire, travolto il Palermo", titola in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Roma, raccontando della vittoria roboante contro i rosanero, ko per 5-0. "L'effetto Conte funziona anche con 10 cambi", titola l'editoriale di Salvatore Caiazza. Di seguito la prima pagina integrale