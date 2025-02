Prima pagina Il Romanista: "Giro del mondo in 80 giorni: giocatela col cuore, per noi vale tanto!"

"Il giro del mondo in 80 giorni". Quello appena citato, oltre ad essere il titolo di un famoso romanzo, è anche il modo in cui Il Romanista ha scelto di titolare la prima pagina questa mattina in merito alla crescita sotto la guida Ranieri.

Ore 20.45, Roma-Napoli. Ranieri ritrova la squadra contro cui è ricominciata la sua avventura con la squadra giallorossa. Mercoledì c'è il Milan in Coppa Italia, ma la testa va a stasera: "Stasera per i romanisti è importante per tanti motivi: giocatela con il cuore, per noi vale tanto", scrive il quotidiano romanista.