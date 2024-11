Prima pagina Il Romanista spinge la Roma verso Napoli: "In piedi"

Domani prima sfida della nuova Roma di Claudio Ranieri, impegnata al Maradona contro la capolista Napoli. Il tecnico in conferenza ha espresso le sue idee per risollevare la squadra: “C’è un lavoro da fare. Uniti. Devono ritrovare il bambino che è in loro”. Lavoro parzialmente in gruppo per Dybala che resta in dubbio. "In piedi", titola il quotidiano tematico romanista Il Romanista.