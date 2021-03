KKN - Napoli in silenzio stampa fino a fine stagione: la volontà di ADL

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta il Napoli è entrato in un silenzio stampa interrotto soltanto in occasione del confronto in Europa League contro il Granada. E, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, potrebbe perdurare fino al termine della stagione. O, quantomeno, questa sarebbe la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis. Le possibilità che nessuno in casa Napoli parli fino a fine campionato dunque sono alte.