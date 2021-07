KKN - Sarà un ritiro esplorativo, Spalletti valuterà l’organico a Dimaro

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato del Napoli che si appresta a partire per il raduno di Dimaro: “Spalletti farà le sue valutazioni nel prossimo raduno estivo. Possiamo definirlo un ritiro esplorativo perchè il nuovo tecnico del Napoli avrà a disposizione una rosa a ranghi ridotti. Spalletti può sfruttare il ritiro di Dimaro per valutare i giocatori rientranti dai prestiti, come Ounas, Malcuit e Luperto”.