Prima pagina La Gazzetta dello Sport apre con l'aggancio all'Inter: "Testa calda"

"Testa calda". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il Napoli si impone per 1-0 a Monza nell'anticipo del sabato. Decisiva una rete realizzata da McTominay al 27' del secondo tempo con la squadra di Antonio Conte che ha agganciato l'Inter in vetta alla classifica. Adesso toccherà alla formazione di Inzaghi rispondere oggi al "Dall'Ara" di Bologna.