Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Il mio Milan più forte"

"Fonseca mi piace, Morata il leader che porta trofei", si legge sull'apertura de La Gazzetta dello Sport dedicata al Milan e alle parole di Loftus-Cheek, intervistato dal quotidiano rosa. Si parla anche del caso Chiesa, l'attaccante ormai è fuori dal progetto della Juventus come ribadito ieri da Thiago Motta: l'azzurro dovrà trovare una soluzione nel minor tempo possibile.

L'Inter è a caccia di nuove soluzioni dopo il ko di Taremi, Lautaro torna prima a Milano, l'argentino sarà a disposizione di Simone Inzaghi già a partire da lunedì: "Giusto un attimo per capire che quello di Taremi era più di un dolorino e poi è partita la chiamata intercontinentale: tranquilla Inter, torno in anticipo. Martedì, due giorni prima rispetto all’8 agosto segnato in rosso sul calendario come data di rientro ufficiale", si legge.