Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Milan e Napoli, occhio alle trappole"

"Milan e Napoli, occhio alle trappole". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica alle partite di rossoneri e azzurri oggi in edicola. "Neres a Cremona contro il mal di trasferta", si legge ancora. In primo piano il successo della Juventus contro il Pisa: "Signora sì".