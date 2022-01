Mediaset - Emergenza difesa anche per la Juve: out sia Bonucci che Chiellini

Leonardo Bonucci ha svolto gli accertamenti e non sono state riscontrate lesioni, ma salterà comunque la partita col Napoli per un affaticamento muscolare. Uno stop a scopo precauzionale, viste le tante partite in programma nelle prossime settimane. Al suo posto, insieme a Matthijs de Ligt, dovrebbe esserci Daniele Rugani. Emergenza difesa dunque anche per la Juventus. A riportarlo è Sportmediaset.