Prima pagina QS in prima pagina: "Il Milan ha deciso, Conte l'uomo per il rilancio"

"Occhi sul tecnico salentino, che attualmente con il suo Napoli sta contendendo lo scudetto all'Inter".

Si parla di Milan oggi in prima pagina sul QS, con il seguente titolo presente in taglio alto: "Il Diavolo ha già deciso: Conte l'uomo per il rilancio". Stanno per andare in scena dunque gli ultimi mesi di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, anche se dovesse vincere la Coppa Italia e conquistare una miracolosa qualificazione in Champions. Occhi sul tecnico salentino, che attualmente con il suo Napoli sta contendendo lo scudetto all'Inter.

Quella milanista non è l'unica panchina che potrebbe subire uno scossone in estate. Di seguito un altro titolo su questo tema, riguardo ad un'altra squadra di Serie A e stavolta in taglio basso: "Gasp tentenna: l'Atalanta pensa a Thiago Motta". L'allenatore della Dea è corteggiato dalla Roma: in caso di separazione, l'ex Juve è tra le ipotesi.