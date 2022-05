I quattro giocatori con ingaggio 'oltre' i nuovi parametri del Napoli

La linea è stata tracciata, anche senza dirlo pubblicamente l'idea del presidente De Laurentiis è ridurre il monte ingaggi

La linea è stata tracciata, anche senza dirlo pubblicamente l'idea del presidente De Laurentiis è ridurre il monte ingaggi fissando un nuovo tetto che non superi i 3,5-4 milioni di euro (poi chiaramente esistono le eccezioni). Nell'elenco dei calciatori tra i più pagati, dove è uscito Manolas partito a gennaio, ci sono cinque calciatori oltre il tetto massimo, uno è Insigne che andrà via a giugno. Ne restano quattro. Si tratta di Koulibaly (6), Mertens (4.5), Lozano (4.5) e Osimhen (4.5). Le trattative di rinnovo, o l'eventuale scelta di cessione, dipenderà dal nuovo progetto di De Laurentiis, ci si siederà a tavolino parlando di riduzione stipendi e per chi non lo accetterà non sarà esclusa la cessione o l'addio.