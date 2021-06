Radio Marte - Agente Flemming nega contatti, il Napoli non è interessato

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” si è parlato dell’eventuale interesse del Napoli per Zian Flemming, trequartista del Fortuna Sittard, club di Eredivisie.

Queste le considerazioni emerse su questa trattativa: “Flemming? L’agente ci ha detto privatamente di essere a conoscenza dei rumors che lo accostano al Napoli ma che non è stato contattato. Più interessante quello che abbiamo raccolto da persone interne al club, che hanno giurato come ci siano tante squadre interessate al calciatore ma che il Napoli non risulta essere una di queste. Da quello che abbiamo raccolto, il prezzo del cartellino sarebbe alla portata: è valutato dai 4 agli 8 milioni di euro”.