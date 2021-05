Radio Marte - Gattuso, zero possibilità di permanenza: trasloco iniziato, ecco dove vivrà

Altri quattro-cinque giorni di Napoli, poi Rino Gattuso tornerà a vivere a Milano, almeno fino a quando non troverà nuova squadra. A riportarlo è Radio Marte, secondo cui l'allenatore azzurro ha cominciato il trasloco, chiaro segnale del fatto che le possibilità di vederlo ancora in azzurro sono nulle. Ringhio ha cominciato a svuotare il suo appartamento napoletano e si sposterà presto in Lombardia.