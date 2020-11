Rai - Ballottaggio tra i pali, Meret favorito su Ospina: rifinitura decisiva

Nelle prossime ore saranno diversi i dubbi da sciogliere per Gennaro Gattuso, in vista del match di domenica che vedrà di fronte la sua squadra contro il Milan di Stefano Pioli. Uno dei temi riguarda il portiere: dopo l'infortunio (prontamente recuperato) di Ospina in nazionale, sembra che le cose possa spostarsi a vantaggio di Meret. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, contro il Milan dovrebbe partire dall'inizio proprio Meret, vista la condizione non ottimale di Ospina.