Repubblica - Diritti Tv, Tim chiede rinegoziazione contratto con Dazn: Sky può rientrare in gioco

La partnership fra TIM e DAZN per la trasmissione delle partite di Serie A non si è rivelata un buon affare per il colosso delle telecomunicazioni.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La partnership fra TIM e DAZN per la trasmissione delle partite di Serie A non si è rivelata un buon affare per il colosso delle telecomunicazioni. Per questo motivo, come fa sapere Repubblica, la società guidata dall'amministratore delegato Pietro Labriola sta cercando di rinegoziare le condizioni contrattuali con la piattaforma streaming.

Attualmente non è dato sapere quanto margine abbia effettivamente TIM per arrivare a una ridefinizione più vantaggiosa del contratto con DAZN. Intanto, Sky Sport potrebbe rientrare in gioco qualora la stessa TIM, a fronte di un forte sconto, decidesse di rinunciare all'esclusiva come partner tecnico di DAZN. Ma questo scenario è al momento futuribile.