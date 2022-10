Sky - A Cremona riposa Kim e non Kvaratskhelia: le ultime di formazione

Sarà 4-3-3, ma con quali uomini? Sky Sport riporta le ultime di formazione in vista di Cremonese-Napoli.

Sarà 4-3-3, ma con quali uomini? Sky Sport riporta le ultime di formazione in vista di Cremonese-Napoli. Luciano Spalletti dovrebbe far riposare qualche elemento, ma non Kvaratskhelia secondo l'emittente satellitare: ancora titolare il georgiano, con Politano dall'altro lato e Raspadori al centro. In mediana a tirare il fiato sarà Zielinski, rimpiazzato da Ndombele. Potrebbe infine esserci spazio anche per Juan Jesus al posto di Kim.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia