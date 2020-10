Sky - Azzurri a Castel Volturno alle 8.30 per i tamponi in auto: allenamento solo dopo i risultati

C'è massima attenzione a Castel Volturno dopo le due positività riscontrate nella giornata di ieri. Alle 8.30 tutti i giocatori del Napoli sono arrivati al centro sportivo e, restando nelle loro auto per sicurezza, hanno fatto il tampone, il terzo settimanale che sarà decisivo per poter partire per la trasferta di Torino. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i giocatori hasnno fatto ritorno a casa ed intorno alle 15 sono attesi i risultati: solo a quel punto i negativi torneranno al campo per l'allenamento e far parte dunque dell'elenco dei convocati per domani.