Sky - Gattuso non ha preso ancora impegni, ma resta la prima scelta della Fiorentina

Negli ultimi giorni sono cresciute le quotazioni che vedono Rino Gattuso come il prossimo allenatore della Fiorentina. Stando a quanto raccontato da Sky Sport Ringhio resta la prima scelta dei viola per la prossima stagione, ma l'allenatore calabrese non ha ancora preso impegni definitivi con nessuno. Il suo futuro è ancora da scrivere.