Sky - Nessuna soddisfazione per i Nazionali del Napoli, ma Spalletti sorride

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Poche soddisfazioni ma nemmeno infortuni per il Napoli dai tanti giocatori reduci dalle Nazionali. L'ultimo è stato Kvaratskhelia che non è andato al di là del pareggio contro la Norvegia con la sua Georgia ma che torna a Napoli in ottime condizioni. Zero gol anche per Osimhen con la Nigeria , sconfitti anche Anguissa e Kim con Camerun e Sudcorea. Lo riporta Sky Sport.