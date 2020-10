Sky - Niente ansia per Insigne: oggi gli accertamenti, l'infortunio pare di poco conto

Non c'è particolare ansia sulle condizioni di Lorenzo Insigne ma per il momento è impossibile capire per quanto tempo dovrà restare ai box.

© foto di Insidefoto/Image Sport Non c'è particolare ansia sulle condizioni di Lorenzo Insigne ma per il momento è impossibile capire per quanto tempo dovrà restare ai box. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi il capitano del Napoli si sottoporrà agli accertamenti di rito e successivamente verrà fatta chiarezza sull'infortunio muscolare patito nella gara di ieri contro la Real Sociedad.