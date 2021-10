Sky - Ospina e Lozano gli ultimi a tornare a Napoli: con il Toro andranno in panchina

David Ospina e Hirving Lozano saranno gli ultimi azzurri impegnati in Nazionale a rientrare a Castel Volturno. Prima di venerdì non si vedranno al centro tecnico, pertanto è prevedibile un turno di riposo sia per l'uno che per l'altro. Come riferito da Sky Sport, in porta dovrebbe toccare dunque ad Alex Meret, mentre sulla fascia destra d'attacco spazio a Matteo Politano.