Sky - Probabile formazione per lo Spezia: Raspadori in vantaggio sul Cholito

A centrocampo potrebbe esserci spazio per Elmas, al fianco di Lobotka e Anguissa.

Dubbio in attacco per Luciano Spalletti in vista della sfida di domani al Maradona contro lo Spezia. Secondo Sky Sport, c'è un serrato ballottaggio tra chi dovrà prendere il posto dell'infortunato Osimhen, Raspadori sembra essere in leggero vantaggio sul Cholito Simeone. In difesa possibile turno di riposo per Kim, che dovrebbe essere sostituito da Ostigard. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Elmas, al fianco di Lobotka e Anguissa. Nel tridente Lozano e Kvaratskhelia agiranno sugli esterni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.