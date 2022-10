Sky - Sassuolo, Dionisi con la formazione tipo: il probabile 11 contro il Napoli

A eccezione dell’infortunato Domenico Berardi, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi farà affidamento sulla formazione tipo contro il Napoli.

A eccezione dell’infortunato Domenico Berardi, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi farà affidamento sulla formazione tipo contro il Napoli. Secondo Sky Sport, nel 4-3-3 degli emiliani, in porta scenderà in campo Consigli, mentre i 4 davanti, molto probabilmente saranno Toljan, Ferrari, Erlic, Kyriakopoulos. Centrocampo composto da Frattesi, Lopez e Thorstved, in attacco, invece, D'Andrea, Pinamonti e Laurientè.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Dionisi.