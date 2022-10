Sky - Spalletti non ha ancora scelto il centravanti: Osimhen in leggero vantaggio

Victor Osimhen, Giacomo Raspadori o addirittura Giovanni Simeone da centravanti contro la Roma? Luciano Spalletti non ha ancora deciso

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen, Giacomo Raspadori o addirittura Giovanni Simeone da centravanti contro la Roma? Luciano Spalletti non ha ancora deciso definitivamente. Il Cholito dovrebbe partire dalla panchina, ma tra gli altri due è bagarre e, secondo Sky Sport, in questo momento Osimhen è in leggero vantaggio su Raspadori.