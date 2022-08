Sky - Terapie per Politano: l'attaccante resta in dubbio per Verona

Matteo Politano è ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio.

Matteo Politano è ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio. L'attaccante esterno del Napoli, dopo il risentimento muscolare riportato il 3 agosto in amichevole, ha già iniziato le terapie. Resta in dubbio per la prima di campionato contro l'Hellas Verona. Queste le ultime riportate da Sky Sport.