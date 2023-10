Sportmediaset: "Dimissioni social media executive non legate al caso Osimhen", arrivano scuse e rettifica

Alessio Fortino, il social media executive del Napoli, lascia la società di De Laurentiis dopo due anni e mezzo.

Alessio Fortino, il social media executive del Napoli, lascia la società di De Laurentiis dopo due anni e mezzo. Alla notizia in molti, tra cui Sportmediaset, avevano collegato le dimissioni al caso Osimhen scoppiato dopo un TikTok, ma come già spiegato in precedenza non vi è alcun collegamento. La redazione di Sportmediaset rettifica sul proprio sito scusandosi con la SSCNapoli e il diretto interessato: "Le dimissioni risalgono a qualche settimana fa e, contrariamente a quanto pubblicato, non sono legate alla vicenda Osimhen, essendo il suo settore di competenza lontano dall'attività editoriale. Ci scusiamo con il Napoli e con il diretto interessato". La stessa SSCNapoli ha ripostato su Twitter la rettifica.