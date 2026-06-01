Sportmediaset si porta avanti: "Chi vince lo Scudetto?". E nessun talent risponde "Napoli"

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Una bocciatura che certamente farà discutere i tifosi azzurri. Il Napoli, infatti, parte ancora una volta senza i favori del pronostico.

Fa discutere il sondaggio lanciato da SportMediaset tra i suoi talent e giornalista sulla prossima vincitrice della Serie A. Nessuno degli ospiti ha indicato gli azzurri come favoriti per il tricolore. Riccardo Trevisani e Graziano Cesari hanno puntato sulla Roma, mentre Fabrizio Biasin, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini hanno scelto l'Inter.

Nessuno vota Napoli

Carlo Pellegatti vede favorito il Milan, mentre Franco Ordine e Alessio Tacchinardi hanno indicato la Juventus. Una bocciatura che certamente farà discutere i tifosi azzurri. Il Napoli, infatti, parte ancora una volta senza i favori del pronostico, ma con la volontà di confermarsi ai vertici del calcio italiano e smentire gli scettici sul campo.