Sportmediaset si porta avanti: "Chi vince lo Scudetto?". E nessun talent risponde "Napoli"
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Una bocciatura che certamente farà discutere i tifosi azzurri. Il Napoli, infatti, parte ancora una volta senza i favori del pronostico.
Fa discutere il sondaggio lanciato da SportMediaset tra i suoi talent e giornalista sulla prossima vincitrice della Serie A. Nessuno degli ospiti ha indicato gli azzurri come favoriti per il tricolore. Riccardo Trevisani e Graziano Cesari hanno puntato sulla Roma, mentre Fabrizio Biasin, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini hanno scelto l'Inter.
Nessuno vota Napoli
Carlo Pellegatti vede favorito il Milan, mentre Franco Ordine e Alessio Tacchinardi hanno indicato la Juventus. Una bocciatura che certamente farà discutere i tifosi azzurri. Il Napoli, infatti, parte ancora una volta senza i favori del pronostico, ma con la volontà di confermarsi ai vertici del calcio italiano e smentire gli scettici sul campo.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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