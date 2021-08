TimVision Calcio e Sport, l'offerta per i clienti di altri operatori

Dopo le offerte presentate ai clienti fino al 29 luglio, TimVision ha lanciato le nuove proposte dedicate al calcio per chi decidesse di abbonarsi fino al prossimo 16 agosto 2021. Per coloro che acquisteranno il pacchetto “Calcio e Sport”, il prezzo da settembre ad agosto 2021 sarà pari a 29,99 euro al mese. Tra le offerte Tim ne ha pensata una anche per coloro i quali sono clienti di altri operatori per quanto riguarda la linea internet. Gli interessati potranno attivare TimVision Calcio e Sport on line e presso un punto vendita Tim, sempre a un prezzo definito fino al 16 agosto (e con il mese di agosto offerto da Tim).

Per i clienti di altri operatori che vogliono abbonarsi, questi sono i dettagli dell'offerta: "Se non sei un cliente Tim, puoi attivare l’offerta TimVision Calcio e Sport con i medesimi costi e le stesse condizioni previste per i clienti Tim, ti sarà consegnata gratuitamente una nuova SIM Tim, che sarà utilizzata unicamente per effettuare l’addebito del costo mensile dell’offerta TimVision Calcio e Sport;

la nuova SIM Tim non include il traffico per la fruizione dei contenuti dell’offerta TimVision Calcio e Sport. Per fruire dei contenuti di TimVision Calcio e Sport da rete mobile, assicurati di avere un’idonea opzione dati attiva con il tuo operatore;

potrai utilizzare la connessione ad Internet del tuo operatore, fisso o mobile, per collegare il decoder TimVision Box alla tua TV di casa;

ti sarà richiesta una carta di credito per attivare il servizio gratuito Tim Ricarica Automatica sulla nuova SIM Tim. Tale servizio, entro le 24 ore precedenti il rinnovo di TimVision Calcio e Sport, erogherà sulla nuova SIM Tim una ricarica di importo pari al costo mensile di TimVision Calcio e Sport, addebitandola sulla carta di credito da te indicata;

ti sarà richiesto di effettuare un primo pagamento per un importo corrispondente alla componente una tantum del contributo di attivazione dell’offerta TimVision Calcio e Sport (se non hai già attiva un’offerta contenuti di TimVision) ed al primo canone mensile;

potrai indicare l’indirizzo di consegna per la spedizione del decoder TimVision Box in comodato d’uso gratuito".