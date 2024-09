Tmw - Che occasione: Napoli spinto da 50mila spettatori, ma l'entusiasmo può crescere

Che occasione per il Napoli. La squadra di Antonio Conte scende in campo questa sera contro il Monza per la prima delle due gare interne prima della sosta (la prossima sarà contro il Como) che possono significare già tanto sul piano della continuità ed anche dell'alta classifica (già oggi eventualmente primato in caso di successo e mancata vittoria del Torino). Il Napoli è reduce da quattro vittorie ed un pareggio tra Campionato e Coppa Italia dopo il ko di Verona ed ha subito un solo gol (peraltro su rigore contro il Parma) nelle ultime 5 gare.

Stasera al Maradona, che va verso un altro sold-out così come per la prossima con il Como, la possibilità di confermare la strada positiva intrapresa e provare ad accendere ulteriormente l'entusiasmo. Conte è stato già chiaro dopo la gara col Palermo, ribadendo il messaggio anche in questi giorni a Castel Volturno: "Si parlerà di grande Napoli, tutto sarà all'eccesso, ma domenica avremo difficoltà e dovremo essere bravi a fare in modo che la concentrazione sia sul Monza, la nostra prossima gara della vita", le parole nell'ultima conferenza dopo il netto 5-0. A scriverlo è TMW.