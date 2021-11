Tmw - Classifiche allenatori: Spalletti al secondo posto, le motivazioni

Diamo i numeri. A campionato fermo, è tempo di prime valutazioni, anche su TMW. E dopo aver proposto la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb, oggi è il turno degli allenatori. Via alla nostra classifica: in ciascuno dei successivi approfondimenti, vi raccontiamo in poche righe l'inizio stagione dei 20 tecnici di Serie A. Al primo posto c'è Pioli.

Al secondo posto LUCIANO SPALLETTI (Napoli)

Il Napoli è un rullo compressore, Luciano Spalletti l'artefice di questa partenza impressionante. Il tecnico di Certaldo ha raccolto una rosa che per qualità si adattava perfettamente al suo credo calcistico, agevolandone il lavoro. Evidenti i progressi in difesa dove Koulibaly è tornato quello dei tempi di migliori, per non dire che è nella sua miglior versione in assoluto. Sta esaltando le qualità di Osimhen, fin qui devastante e il nuovo acquisto Zambo Anguissa, arrivato quasi in silenzio. Spalletti è riuscito a ridare entusiasmo a una piazza depressa per il modo in cui è sfumata la qualificazione alla Champions League e ci è riuscito in tempi brevissimi. A Napoli si sa, la scaramanzia è di casa e certi obiettivi è meglio non dichiararli, ma con un ruolino di marcia simile è impossibile non sognare.

Bilancio attuale:

10 vittorie

2 pareggi

24 gol fatti

4 subiti

media punti: 2.67 a partita

media punti: 6.79