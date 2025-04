Tmw - McTominay e non Brescianini la possibile sliding door Scudetto!

Scott McTominay potrebbe davvero essere il volto Scudetto del Napoli, suoi sono infatti state le due reti necessarie per battere ieri sera 2-0 il Torino nella partita che ha segnato il controsorpasso degli azzurri sull'Inter in vetta alla classifica di Serie A. E adesso il bottino dello scozzese ex Manchester United, al suo primo anno in Italia, è di quelli davvero notevoli: sono già 12 i gol segnati nella stagione del debutto nel Belpaese, 11 dei quali in Serie A.

E tornando indietro alla scorsa estate, quella in cui il Napoli ha regalato al proprio allenatore un volto copertina degli ultimi anni di Premier League come McTominay, uno 'mandato da Sir Alex Ferguson', pure suo iniziatore della carriera oltre che connazionale, c'è un momento che può essere definito come una vera e propria sliding door, uno di quegli attimi in cui può essere stata fatta tutta la differenza che c'è tra vincere uno Scudetto o no.

Era la seconda metà di agosto, il Napoli stava provando a chiudere l'acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone quando hanno iniziato a farsi largo voci di ritardi e/o problemi alle visite mediche. La verità era che si stava inserendo l'Atalanta, che ha poi completato lo scippo in poche ore, aggiudicandosi così il calciatore per una decina di milioni di euro di circa. Per 'consolarsi' il Napoli ha 'ripiegato' su Scott McTominay, pagato comunque tre volte tanto, anche per mostrare al neo tecnico Conte le intenzioni serie e la buona volontà del club nel provare ad accontentarne i desideri. Un guizzo, quello dell'uomo mercato Manna, che potrebbe aver davvero cambiato le carte in tavola al Napoli e all'intero campionato di Serie A.