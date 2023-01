Tmw - Spalletti non si fida: la strada è ancora lunga e la Roma di Mourinho è velenosa

La squadra di Luciano Spalletti attende la Roma a Fuorigrotta per provare a tenere la miglior media punti d'Europa

Fonte: Antonio Gaito per Tuttomercatoweb.com

Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi. Con 50 punti dopo il girone d'andata ed un +12 che non s'è mai visto in Serie A al giro di boa sulla seconda (ora +10 sull'Inter, vittoriosa ieri), la squadra di Luciano Spalletti attende la Roma a Fuorigrotta per provare a tenere la miglior media punti d'Europa dando inoltre un altro segnale importante al campionato. A differenza di quanto dichiarato da Mourinho ("complimenti al Napoli, ha già vinto lo Scudetto"), Spalletti sa bene che la strada è ancora lunga, nonostante il vantaggio: "+12? Bravi ai calciatori, ma dobbiamo avere sempre lo stesso comportamento, fatto di grandi partite, comportamenti umili, attenzione nel fare un passo alla volta, concentrandoci nella postura del passo e dove si mette il piede. Pensiamo al lavoro quotidiano, senza guardare oltre. Nessuno deve avere un comportamento leggero, ma comportamento serio e professionale", l'avviso del tecnico dei partenopei che rifiuta anche di tracciare la quota Scudetto: "Non lo so, non è il mio modo di ragionare e poi non sono bravo in matematica. So solo che se vinciamo andiamo a 53 punti".

Palle inattive ed episodi

La Roma dovrebbe riproporre le sue caratteristiche, come all'andata, ovvero un blocco basso puntando su fisicità, intensità, chiusura degli spazi per poi provare a far valere la qualità di Dybala davanti e la velocità di Abraham in ripartenza, come raccontato da Spalletti in conferenza: "Hanno calciatori di gamba, non bisogna mai pensare di gestire la partita, di averla in mano. Hanno calciatori tipo Dybala che sfruttano la gamba dei compagni negli spazi. Sono concreti, sanno cosa vogliono scegliendo bene gli episodi che portano vantaggi. Raccoglie molto dai piazzati e noi lo sappiamo e dovremo essere bravi a mettere dentro le nostre caratteristiche", le parole del tecnico sulle caratteristiche dei giallorossi.

Le scelte di formazione

Il Napoli ha armi per poter fronteggiare qualsiasi tipo di avversario, ma diversi ballottaggi di formazione potrebbe essere sciolti anche in base alle caratteristiche degli avversari. Uno riguarda Mario Rui-Olivera qualora Spalletti volesse avere più fisicità con l'uruguayano ed un saltatore in più anche se Mario Rui è il difensore con più assist del campionato, ha un feeling particolare con Osimhen ed è prezioso proprio nella costruzione. L'altro riguarda Elmas che insidia sia Zielinski nella mediana con Anguissa e Lobotka, ma pure gli esterni destri anche se Politano resta comunque favorito su Lozano. Nessun dubbio invece sul ritorno, attesissimo, di Kvaratskhelia.