Tuttonapoli Top10 Gare 2025 - 3° posto: Billing e il gol scudetto! Il Napoli non lascia scappare l'Inter

E’ l’annata del double! Il 23 maggio il Napoli conquista il quarto scudetto e chiude in bellezza l’anno alzando anche la Supercoppa italiana il 22 dicembre. Il 2025 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata. (qui la classifica completa). Al terzo posto c'è la madre di tutte le battaglie, il Napoli non perde con l'Inter e resta in scia alla capolista.

3) NAPOLI-INTER 1-1 (1°marzo). Minuto 87, il nuovo acquisto Billing s’inserisce in area, riceve da Lobokta e tira di sinistro, Martinez devia, il centrocampista azzurro ribatte di destro la respinta in rete e il Maradona esplode di gioia. Il Napoli resta incollato alla capolista e mette un mattone pesantissimo per la conquista dello scudetto. A Fuorigrotta va in scena una sfida da dentro o fuori per la squadra di Conte, l’imperativo era non perdere per non lasciare scappare via l’Inter. E con una ripresa eccezionale la missione si compie.

Il primo tempo riflette l’equilibrio del momento, ma una punizione di Dimarco porta avanti i nerazzurri. Il Napoli di Conte non si scompone, dimostra solidità, personalità, maturità e con un cambio di marcia nel secondo tempo mette alle corde la squadra di Simone Inzaghi. Un assedio continuo, che vede i nerazzurri relegati nella propria metà campo soccombere a tre minuti dalla fine. Billing diventa da oggetto misterioso ad uno degli uomini copertina del trionfo azzurro, senza quel gol non ci sarebbe mai stato il quarto scudetto.