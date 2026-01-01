Tuttonapoli Top10 Gol 2025 - Terzo posto per l'eroe di Riyadh: a Bologna ancora perplessi

Un anno di gol belli, decisivi, storici, indimenticabili. Come ogni 31 dicembre, ecco la classifica delle dieci reti più belle di questa stagione per la squadra di Conte. Un 2025 che ha portato in bacheca lo scudetto e la Supercoppa. Tanti protagonisti in vetrina: McTominay, Anguissa, Neres, Hojlund, De Bruyne, Lukaku. Non è stato facile scegliere tra tante prodezze. Ecco le nostre. Ecco le singole posizioni dopo che la nostra redazione ha stilato la classifica, come ogni anno, dei gol più belli.

3) Neres in Napoli-Bologna 2-0 del 22 dicembre

Una perla l'altra rete del brasiliano, quella del 22 dicembre a Riyadh in finale di Supercoppa. Da rimessa laterale, Neres riceve e calcia col mancino a giro sul secondo palo. Poi si ripeterà nel secondo tempo. Sarà Mvp della finale, protagonista del secondo trofeo azzurro nel 2025.