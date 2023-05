I tre ‘napoletani’ in nazionale con un asterisco: il Napoli va in tournée in Corea?

Nella lista dei convocati sono presenti anche tre giocatori del Napoli, ovvero Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la prima parte del percorso che porterà l'Italia alla semifinale di Nations League contro la Spagna in Olanda, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha convocato 26 giocatori. Nella lista dei convocati sono presenti anche tre giocatori del Napoli, ovvero Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori.

I tre azzurri e non solo stati contrassegnati con un asterisco che indica che in caso di impegni ufficiali con il proprio club potranno differire l’arrivo in ritiro. L’eventuale impegno potrebbe riguardare la tournée del Napoli di cui si parla che potrebbe essere in Corea ma che al momento è ancora in dubbio.