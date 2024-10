Prima pagina Tuttosport: "Cambiaso boom: due no al Real Madrid"

"Cambiaso boom: due no al Real Madrid" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Il jolly della Juventus conquista tutti. Ancelotti lo mette in alternativa ad Alexander Arnold per sostituire l'infortunato Carvajal a gennaio, muro di Giuntoli e dell'azzurro: il sogno è diventare il capitano della Vecchia Signora. Intervista a Panucci che aveva fatto esordire Ismajli con l'Albania: "Solido e affidabile, sarebbe perfetto per Motta".

Toro - Nel taglio alto c'è spazio per il Torino. Il caso Adams non tocca Cairo, segnali di prolungamento al 2027 per il direttore sportivo granata: "Autogol Vagnati? Rinnovo in premio", la notizia arriva proprio dopo le parole del dirigente che hanno fatto infuriare i tifosi.