Prima pagina Tuttosport dà spazio anche al Napoli: "Lukaku al 96', gol e lacrime"

La prima pagina di Tuttosport di oggi dà grande risalto alla sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus, presentata come uno snodo cruciale per la corsa Champions. Il titolo scelto è eloquente: “Sentenza capitale”, con il sottotitolo “Ore 20:45 Roma-Juve è spareggio Champions”, a sottolineare il peso specifico della gara nella lotta per il quarto posto.

Chiudono il quadro Como e Napoli, celebrati con un titolo dal tono emotivo: “Como è bello!", in merito ai lariani. E poi sul successo degli azzurri con l'Hellas Verona: "Lukaku al 96’. Gol e lacrime”, che racconta la rete nel finale e l’esultanza carica di emozione dell’attaccante azzurro.