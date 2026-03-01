Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Lukaku, gol e lacrime. Il Napoli vince all'ultimo tiro"

Oggi alle 07:45Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Dimarco piede d'oro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento ovviamente è al gran gol realizzato dall'esterno dell'Inter che ha contribuito al successo della squadra di Cristian Chivu contro il Genoa.

I nerazzurri si sono imposti 2-0 sulla formazione di Daniele De Rossi grazie alla rete del 32 e di Calhanoglu su calcio di rigore e proseguono la loro corsa solitaria in vetta alla classifica. Spazio anche al Napoli: "Lukaku gol e lacrime".