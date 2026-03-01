Prima pagina

Corriere dello Sport sul Napoli: "Lukaku, emozione di Napoli"
di Pierpaolo Matrone

"Lukaku, emozione di Napoli". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli all'indomani del successo del Bentegodi, in casa dell'Hellas Verona. Big Rom entra e decide al 96' - si legge ancora. Il belga in lacrime per la morte del papà, in gol 281 giorni dopo.

"Supermancino". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport sceglie per la prima pagina di oggi. Il riferimento è a Dimarco, definito spaziale dal quotidiano, ricordando che si tratta del sesto gol, mentre gli assist sono 14. L'Inter fa il vuoto - si legge ancora - portandosi a +13 sul Milan.