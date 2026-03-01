Prima pagina
Corriere dello Sport sul Napoli: "Lukaku, emozione di Napoli"
"Lukaku, emozione di Napoli". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli all'indomani del successo del Bentegodi, in casa dell'Hellas Verona. Big Rom entra e decide al 96' - si legge ancora. Il belga in lacrime per la morte del papà, in gol 281 giorni dopo.
"Supermancino". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport sceglie per la prima pagina di oggi. Il riferimento è a Dimarco, definito spaziale dal quotidiano, ricordando che si tratta del sesto gol, mentre gli assist sono 14. L'Inter fa il vuoto - si legge ancora - portandosi a +13 sul Milan.
Copertina LiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone di Davide D'Alessio
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
Da 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Vergogna a Verona, la denuncia dell’inviato di Radio Tutto Napoli: “Bersagliato di insulti e non posso uscire…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
