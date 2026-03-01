Prima pagina

CdS Campania celebra il Napoli e Sal Da Vinci con un solo titolo

Oggi alle 09:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

La prima pagina del Corriere dello Sport - Campania celebra il successo del Napoli in casa dell'Hellas Verona e al contempo Sal Da Vinci, trionfatore di Sanremo 2026. "Accussì", è il titolo scelto dall'edizione regionale del quotidiano, specificando appunto che si tratta di un riferimento al nuovo brano del vincitore del Festival.

Lukaku in gol a Verona: finita l'astinenza
"Un urlo al 96': Big Rom stende il Verona", si legge ancora. L'attaccante belga è tornato al gol 281 giorni dopo l'ultima volta, che risaliva all'ultima giornata dello scorso campionato, con la rete del 2-0 definitivo al Cagliari che sancì il trionfo nella Serie A 2024/25.