Tuttosport dedica spazio anche al 3-1 all'Atalanta: "Napoli again"
TuttoNapoli.net
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola così: "Occhio Juve, così finisce male". Solo 1-1 a Firenze, terzo pari di fila: la svolta non si vede. Mandragora vanifica l'1-0 del ritrovato Kostic: emergono i soliti difetti. Ora anche la trasferta Champions a Bodo mette i brividi.
Spazio anche al Napoli di spalla. Il quotidiano piemontese dedica un box al successo contro l'Atalanta: "Napoli again", il titolo scelto dal giornale.
Copertina LiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte di Davide D'Alessio
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
