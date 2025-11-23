Prima pagina

Tuttosport dedica spazio anche al 3-1 all'Atalanta: "Napoli again"

Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola così: "Occhio Juve, così finisce male". Solo 1-1 a Firenze, terzo pari di fila: la svolta non si vede. Mandragora vanifica l'1-0 del ritrovato Kostic: emergono i soliti difetti. Ora anche la trasferta Champions a Bodo mette i brividi. 

Spazio anche al Napoli di spalla. Il quotidiano piemontese dedica un box al successo contro l'Atalanta: "Napoli again", il titolo scelto dal giornale.