Prima pagina Tuttosport: "Inter, Milan e Napoli. Sprint e tensioni"

"Inter, Milan e Napoli: sprint e tensioni". E' questo il titolo che Tuttosport dedica agli azzurri nel giorno di Cremonese-Napoli. E poi sulla Juventus. "Eccoci!". Kalulu+Yildiz: i bianconeri vincono sul campo del Pisa col punteggio di 2-0. L'ingresso di Zhegrova la scossa dopo qualche spavento (pali di Moreo e Tramoni). Settimo successo nelle ultime otto partite, per lo scudetto c'è anche Spalletti.

Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo in taglio basso: "Petrachi, ora ribalta il Toro!". Col Cagliari l'ennesimo flop: Prati e super Kilicsoy rimontano Vlasic. Cairo minimizza: "Fiducia in Baroni, abbiamo le idee chiare. Mercato? Non subito". Ma solo una rivoluzione a gennaio da parte del ds può ridare qualche prospettiva.