Prima pagina Tuttosport lancia la Juve: "Cerca il sorpasso al Napoli: Motta alza il tiro"

La Juve vuole sorpassare il Napoli e ci proverà già questa sera a San Siro, contro i rossoneri. "Milan e Vlahovic: Motta alza il tiro" si legge a riguardo sulla copertina oggi in edicola di Tuttosport Il riferimento è al coefficiente di difficoltà della sfida e, per quanto riguarda Vlahovic, alle dichiarazioni rilasciate dal giocatore in Nazionale..