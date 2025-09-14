Prima pagina
Tuttosport 'ruba' l'inno e punge l'Inter: "Pazza Juve amala!"
"Pazza Juve amala!": titolo evocativo quello scelto oggi da Tuttosport per la prima pagina. Adzic fa piangere l'Inter al 91' di un match folle. Segnano Kelly e un fantastico Yildiz, Calhanoglu rimonta due volte, poi botta e risposta di testa tra Marcus e Khephren Thuram. La prodezza del 19enne montenegrino mortifica Sommer e manda Chivu già a -6.
Si parla ovviamente anche dell'altra sponda di Torino, con il seguente titolo: "Baroni a Cairo: calma". Il Toro (12.30) a Roma fra i brividi: il tecnico chiede tempo. Le sue parole: "Prima qui bisogna trovare un'identità di squadra, processo lungo. E' arrivata anche gente che l'anno scorso non ha giocato molto".
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
VS
Manchester City
Napoli
© 2025 tuttonapoli.net
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
