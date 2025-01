Prima pagina Tuttosport sui problemi di casa Inter: "Infortuni, Frattesi: Inzaghi, quanti guai"

"Vlahovic, stai calmo". Per la prima pagina odierna, Tuttosport sceglie questo come titolo principale. Da Borriello a Vieri, passando per Toni: tanti ex bomber consigliano il centravanti juventino.

In taglio alto, le due facce di Milano. Da una parte il titolo sul Milan con una suggestione di mercato: "Le magie di Sergio. E c'è Rashford". Dall'altra, l'Inter: "Infortuni, Frattesi: Inzaghi, quanti guai".