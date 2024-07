Prima pagina Tuttosport sul Torino: "Cairo, stavolta la contestazione l'hai sentita?"

"Thiago raddoppia la Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il tecnico bianconero è al lavoro in campo per preparare la prossima stagione e sta pensando alla possibilità di creare due alternative di gioco per poter esaltare, qualora andasse in porto l'operazione di mercato, le qualità di Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta resta un obiettivo di mercato e l'idea sarebbe quella di provare sia un 4-3-2-1 oppure un 4-2-3-1.

Torino, Cairo contestato

E' ripresa la stagione anche del Torino. Nella giornata di ieri però al Filadelfia, dove la squadra di Vanoli ha iniziato la preparazione prima di partire per il ritiro, sono arrivati anche i gruppi organizzati della Curva Maratona che hanno intonato cori contro il presidente granata Urbano Cairo. Questo il titolo del quotidiano a riguardo: "Cairo, stavolta la contestazione l'hai sentita?".