Ibra aiuta l'amico Stankovic: solo due gare a porte chiuse per la Stella Rossa

La UEFA, scrive in Serbia il quotidiano Blic, ha sanzionato la Stella Rossa con la chiusura del Marakana per le prossime due partite europee, anche se una con la condizionale (di fatto sarà una gara a porte chiuse, la seconda si attiverà solo se dovesse ripresentarsi un nuovo comportamento inappropriato). Il motivo è da ricercare nella procedimento avviato nelle scorse settimane dopo le offese di stampo razzista piovute dagli spalti dello stadio verso Zlatan Ibrahimovic in occasione della sfida Stella Rossa-Milan dello scorso 18 febbraio.

Ma non è tutto. Sempre secondo il quotidiano infatti la sanzione sarebbe potuta essere ben più severa per la Stella Rossa se non fosse stato per lo stesso Ibrahimovic. Lo svedese infatti ha “aiutato” il club del suo ex compagno Stankovic inviando una lettera alla Commissione Disciplinare della UEFA nella quale elogiava l’organizzazione da parte della società serba e più in generale il suo breve soggiorno nel Paese. Una precisazione che, si legge, ha portato la UEFA ad alleggerire la sanzione.