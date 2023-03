Il Barça ha una difesa di ferro: porta inviolata in ben 19 occasioni, 6 in più del Napoli

I nove punti di vantaggio sul Real Madrid sono maturati grazie anche a una difesa di ferro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I nove punti di vantaggio sul Real Madrid sono maturati grazie anche a una difesa di ferro. Il Barcellona di Xavi continua a vincere con il minimo scarto e a non subire reti: dopo il successo per 1-0 contro l'Athletic Bilbao, sono 19 i cleen sheets in campionato, ben 4 in più di Juventus e Lazio, 6 in più del Napoli e sette rispetto ad Arsenal, Newcastle e Reims. In Spagna, sottolinea Opta, nessuno ha fatto meglio dopo 25 partite: appena otto gol subiti, Atletico e Deportivo si erano fermati a 10 rispettivamente nel 1990/91 e 1993/94