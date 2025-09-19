Il bicchiere è mezzo pieno? Dall'Inghilterra: "C'è una sola cosa da rimproverare al Napoli"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L'estate dei campioni è intervenuto il corrispondente dall'Inghilterra de La Gazzetta dello Sport Davide Chinellato: "Il Napoli non esce ridimensionato, perché la sconfitta è stata condizionata dall'espulsione dopo 21 minuti. Giocare 70 minuti contro il Manchester City in dieci non è facile, anche se oggi questa è una squadra che si sta ritrovando.

Non avrei tolto De Bruyne, ma non sono Antonio Conte e capisco che lui ha scelto di difendere. Quello che posso rimproverare al Napoli è che si sia un po' spento dopo il gol di Haaland, ma anche in questo caso ci sono delle attenuanti. Penso che la scelta di difendersi bassi e l'espulsione abbiano condizionato. Oggi il giudizio sul Napoli resta in sospeso. Quello che abbiamo visto è troppo poco per capire il livello degli azzurri rispetto al City".